Pria Ini Berbahaya, Hajar Cewek Spa Gegara tak Terima Tarif Massage, Lihat

Senin, 20 April 2026 – 09:49 WIB
Aksi brutal AWH, asal Sumba Barat Daya, NTT menganiaya karyawan spa di Denpasar, Bali, Jumat (17/4) malam pukul 23.00 WITA akhirnya berujung penjara. AWH diamankan di Polsek Denpasar Timur. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi brutal AWH, asal Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) menganiaya karyawan spa di Denpasar, Bali, Jumat (17/4) malam pukul 23.00 WITA akhirnya berujung penjara.

Pria 43 tahun itu diamankan aparat tim opsnal Polsek Denpasar Timur setelah menganiaya Putu Risma Dewi, 30, asal Jalan Trengguli, Desa Penatih, Denpasar.

Ulah pelaku menganiaya bahkan viral di media sosial setelah videonya diunggah dan menjadi bahasan warganet.

Baca Juga:

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan di Polsek Denpasar Timur,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (20/4).

Kejadian bermula ketika pelaku AWG mendatangi LK Spa & Beauty di Jalan Letda Kajeng, Denpasar, Jumat (17/4) malam pukul 21.10 WITA.

Pelaku datang untuk mendapatkan layanan pijat.

Baca Juga:

Setelah mendapatkan penjelasan tentang layanan massage berikut tarifnya, pelaku menyatakan setuju.

Namun, seusai mendapatkan perawatan selama satu jam, situasi berubah mencekam.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi - JPNN.com Bali

    Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi

  2. Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi

  3. Klasemen Super League Setelah Bali United & Persik Menang: MU & Persita Drop - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Bali United & Persik Menang: MU & Persita Drop

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU