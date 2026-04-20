JPNN.com Bali Kriminal Mayat Tanpa Identitas Terdampar di Pantai Savaya Pecatu Bali, Evakuasi Dramatis

Mayat Tanpa Identitas Terdampar di Pantai Savaya Pecatu Bali, Evakuasi Dramatis

Senin, 20 April 2026 – 07:37 WIB
Mayat Tanpa Identitas Terdampar di Pantai Savaya Pecatu Bali, Evakuasi Dramatis - JPNN.com Bali
Jenazah tanpa identitas ditemukan terdampar di pesisir Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, Minggu (19/4) sore. Jenazah itu langsung dievakuasi ke RSUP Prof Ngoerah dengan ambulans Banser. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, PECATU - Sesosok tubuh tak bernyawa tanpa identitas ditemukan terdampar di pesisir Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, Minggu (19/4) sore.

Informasi kejadian baru diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pada pukul 17.10 WITA dari anggota Polsek Kuta Selatan.

Merespons laporan tersebut, tiga personel Basarnas Bali segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

Proses evakuasi ini melibatkan tim gabungan yang terdiri dari Polsek Kuta Selatan, Babinsa, Linmas Desa Pecatu, ambulans Banser, serta bantuan masyarakat setempat.

Medan yang curam dan bebatuan karang yang tajam menjadi kendala utama dalam proses evakuasi.

Petugas harus bekerja ekstra hati-hati untuk mencapai posisi jenazah dan membawanya ke lokasi yang lebih aman.

“Jenazah dibawa secara manual dengan melewati medan curam hingga bisa dibawa naik ke atas," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Nyoman Sidakarya, Senin (20/4).

Selain kondisi yang beresiko tersebut, evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati karena situasi gelap, pencahayaan terbatas.

Sesosok tubuh tak bernyawa tanpa identitas ditemukan terdampar di pesisir Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, Minggu (19/4) sore.
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi - JPNN.com Bali

    Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi

  2. Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi

  3. Klasemen Super League Setelah Bali United & Persik Menang: MU & Persita Drop - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Bali United & Persik Menang: MU & Persita Drop

    4. Berita Bali United Lainnya

