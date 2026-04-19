Viral Pemuda Jakarta Dikeroyok Geng Motor di Sunset Road Kuta, Polisi Buru Pelaku

bali.jpnn.com, KUTA - Aksi premanisme di jalanan kembali meresahkan warga Bali.

Sebuah video pengeroyokan oleh sekelompok pemotor di kawasan Jalan Sunset Road, Kuta, viral setelah diunggah akun media sosial.

Insiden ini memaksa jajaran kepolisian dari Polresta Denpasar bergerak cepat melakukan penyelidikan.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengonfirmasi insiden pengeroyokan tersebut menimpa seorang pemuda asal Jakarta berinisial PP, 23.

Peristiwa bermula pada Rabu dini hari (8/4) sekitar pukul 04.00 WITA di Simpang Kunti, Seminyak, Kuta, Badung.

Berdasar keterangan saksi Ferdika Gumai, kejadian berawal saat dirinya berboncengan dengan korban.

Sekitar 200meter sebelum Simpang Kunti, mereka menyalip gerombolan motor.

Tak terima disalip, salah satu pengendara berteriak dan menuduh mereka melakukan penyerempetan.