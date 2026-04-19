Gudang Mebel di Denpasar Ludes Terbakar, Satu Karyawan Dilarikan ke RS

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat melanda gudang bahan baku mebel dan mes karyawan CV Faradiba Furniture di Jalan Kebo Iwa Utara, Denpasar Barat, Sabtu (18/4/2026) malam.

Api yang tiba-tiba membesar pada pukul 18.00 WITA itu menghanguskan 19 kamar mes dan gudang berisi kayu bahan baku siap produksi.

Informasi di lapangan, operasional gudang CV Faradiba Furniture sebenarnya sudah tutup sejak pukul 17.00 WITA.

Namun, saksi di lokasi melihat api mendadak muncul dari area pengelasan di bagian belakang.

Insiden ini bahkan menyebabkan seorang karyawan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar.

"Satu orang karyawan bernama Rudi Setyawan (31) mengalami luka bakar hingga sembilan persen di bagian tangan dan wajah saat mencoba menyelamatkan diri.

Korban sudah dievakuasi ke RSUD Wangaya menggunakan ambulans BPBD Kota Denpasar," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Minggu (19/4).

Saksi mata Ahmad Fauzi sempat melakukan aksi heroik saat mencoba menyelamatkan motor Yamaha Vixion milik rekannya di tengah kepungan asap pekat.