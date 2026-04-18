Satgas Dharma Dewata Tancap Gas, Ciduk 4 WNA Nigeria di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satgas Patroli Dharma Dewata langsung menunjukkan kinerjanya setelah diresmikan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Rabu (15/4) lalu.

Jumat (17/4) kemarin, petugas Imigrasi Denpasar menciduk empat warga negara asing (WNA) asal Nigeria di lokasi berbeda.

Empat WNA Nigeria itu masing-masing berinisial UMA yang masuk melalui Bandara Soekarno Hatta pada 13 April 2018.

Kemudian WNA berinisial KUO yang masuk melalui Bandara Soekarno Hatta pada 5 Februari 2026 dan JIE yang masuk Indonesia melalui Bandara Juanda pada 5 Februari 2025.

Ketiganya diketahui masuk Indonesia menggunakan Izin Tinggal Investor.

Terakhir WNA Nigeria berinisial UGO yang masuk Indonesia melalui Bandara Juanda, Surabaya, pada 17 Juni 2025.

UGO masuk Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan.

Empat WNA Nigeria itu kini diperiksa imigrasi Denpasar karena diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal.