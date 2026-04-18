JPNN.com

Heboh Trotoar di Darmasaba Badung Meledak, Ada Rembesan BBM dari SPBU

Sabtu, 18 April 2026 – 07:16 WIB
Kapolsek Abiansemal Kompol I Nyoman Karang Adiputra bersama jajaran Satreskrim dan unit identifikasi Polres Badung, serta personel Polsek Abiansemal melakukan olah TKP ledakan trotoar di Jalan Raya Darmasaba, Banjar Menesa, Desa Darmasaba, Abiansemal, Jumat (17/4/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Kejadian heboh terjadi di Jalan Raya Darmasaba, Banjar Menesa, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (17/4) kemarin.

Trotoar yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) mendadak meledak pada pukul 08.50 WITA.

Lokasi ledakan tepat berada di sejumlah unit usaha, seperti Salon Kaeva Beauty, barber shop, dan warung Madura yang berada di sebelah selatan SPBU Darmasaba, Abiansemal.

Baca Juga:

Ledakan tersebut tidak hanya mengakibatkan trotoar rusak parah, tetapi juga memicu munculnya kobaran api di depan SPBU Darmasaba.

Berdasarkan informasi di lapangan, ventilasi gorong-gorong di sekitar lokasi juga sempat mengeluarkan semburan api.

Sejumlah saksi menyebutkan mendengar suara ledakan keras disertai munculnya asap dan bau menyengat.

Baca Juga:

Salah satu saksi, pegawai SPBU, mengaku mendengar ledakan dari dalam kantor sebelum melihat asap keluar dari gorong-gorong di depan lokasi.

Saksi lainnya yang berada di warung sekitar lokasi juga mengaku mendengar suara ledakan dan melihat trotoar retak disertai bau seperti gas.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   trotoar ledakan SPBU Darmasaba bbm SPBU Bali polres badung polsek abiansemal

