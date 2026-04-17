Misteri Kematian Buruh Proyek di Denpasar, Kaku Sempurna Masih Pakai Kacamata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Suasana pagi di proyek indekos di Jalan Noja Gang Sri Rama, Banjar Wongan, Denpasar Utara, berubah mencekam, Jumat (17/4/2026) pagi.

Seorang buruh bangunan bernama Sumarsono, 52, asal Surabaya, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tubuh sudah kaku di atas dipan tempatnya beristirahat.

“Korban pertama kali diketahui meninggal dunia sekitar pukul 06.00 WITA,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Kejadian bermula saat rekan kerja korban, Pujianto, bangun tidur dan bermaksud mengajak korban untuk makan pagi.

Namun, saat pundak korban digoyang-goyangkan, tidak ada respons sama sekali.

"Saksi mencoba membangunkan korban, tetapi tubuhnya sudah terasa kaku.

Saat diperiksa lebih lanjut bersama rekan lainnya, korban sudah tidak bernapas," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pemilik bangunan, Charlie Agung Prakasa, 41.