Warga Malang Tewas Tercebur di Bendungan Mengwi, Terpeleset Setelah Tenggak Miras

bali.jpnn.com, BADUNG - Seorang pemuda bernama Sugeng asal Malang, Jawa Timur ditemukan tewas mengenaskan setelah terjatuh di Bendungan Banjar, Kecamatan Mengwi, Badung, Jumat (17/4) pagi.

Korban diduga terpeleset saat hendak buang air kecil di pinggir bendungan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras (miras).

Petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima informasi kejadian pada pukul 04.00 WITA dari Polsek Mengwi, Gede Artawan.

Berdasar keterangan saksi mata, estimasi kejadian kurang lebih pukul 02.00 WITA.

Merespons kejadian tersebut, Basarnas Bali memberangkatkan delapan orang personel search and rescue (SAR).

Setiba di lokasi kejadian, tim SAR gabungan segera mempersiapkan peralatan untuk turun mencari korban.

Pada pukul 06.00 WITA, satu orang personel dengan menggunakan kelengkapan selam mencari korban di seputaran pintu air bendungan, di ketinggian air 3-4 meter.

Hasil penyelaman masih nihil.