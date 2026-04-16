Dramatis! Tim SAR Evakuasi ABK M/V Athanasia yang Kritis di Perairan Bali

JPNN.com

Kamis, 16 April 2026 – 08:59 WIB
Tim SAR Denpasar melakukan evakuasi medis seorang kru kapal kargo M/V Athanasia C asal Filipina yang mengalami kondisi kesehatan kritis di perairan Bali, Rabu (15/4) malam. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) bergerak cepat melakukan evakuasi medis (medical evacuation) terhadap seorang kru kapal kargo M/V Athanasia C yang mengalami kondisi kesehatan kritis, Rabu (15/4/2026) malam.

Korban bernama Tagayom Lorben Tubigon (37), warga negara Filipina, dilaporkan menderita sakit parah sejak Minggu (12/4).

Kondisinya memburuk dengan gejala kejang hebat, tubuh kaku, hingga mulut berbusa saat kapal berbendera Marshall Islands tersebut melintasi perairan Bali.

Baca Juga:

"Kami menerima laporan darurat pada pukul 17.30 WITA.

Kami segera mengerahkan tim rescue menuju titik intercept menggunakan RIB 02 Denpasar," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Nyoman Sidakarya.

Proses evakuasi berlangsung cukup menantang.

Baca Juga:

Tim SAR gabungan harus menurunkan korban dari atas kapal besar menggunakan crane dan jaring (net) untuk dipindahkan ke Rigid Inflatable Boat (RIB).

Tepat pukul 20.15 WITA, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   tim SAR basarnas bali wna filipina WNA perairan bali M/V Athanasia C Kapal Kargo Marshall Islands RS Siloam BBKK Denpasar

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU