Dramatis! Tim SAR Evakuasi ABK M/V Athanasia yang Kritis di Perairan Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) bergerak cepat melakukan evakuasi medis (medical evacuation) terhadap seorang kru kapal kargo M/V Athanasia C yang mengalami kondisi kesehatan kritis, Rabu (15/4/2026) malam.

Korban bernama Tagayom Lorben Tubigon (37), warga negara Filipina, dilaporkan menderita sakit parah sejak Minggu (12/4).

Kondisinya memburuk dengan gejala kejang hebat, tubuh kaku, hingga mulut berbusa saat kapal berbendera Marshall Islands tersebut melintasi perairan Bali.

"Kami menerima laporan darurat pada pukul 17.30 WITA.

Kami segera mengerahkan tim rescue menuju titik intercept menggunakan RIB 02 Denpasar," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Nyoman Sidakarya.

Proses evakuasi berlangsung cukup menantang.

Tim SAR gabungan harus menurunkan korban dari atas kapal besar menggunakan crane dan jaring (net) untuk dipindahkan ke Rigid Inflatable Boat (RIB).

Tepat pukul 20.15 WITA, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.