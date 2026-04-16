Pria Asal Malang Jatim Tewas Tabrak Trotoar di Denpasar, Mengenaskan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan lalu lintas (lalin) maut kembali terjadi di jalur tengkorak Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Denpasar Timur, Rabu (15/4/2026) siang.

Seorang pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian setelah kehilangan kendali dan menghantam pembatas jalan.

Insiden tragis yang terjadi sekitar pukul 14.00 WITA ini menimpa Iyud Sudarmawan, 41, seorang pria kelahiran Malang, Jawa Timur.

Korban yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DK 3927 KAR mengalami luka parah di bagian kepala.

“Korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP),” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Berdasarkan saksi di lokasi, Mohammad Sulaiman, 24, dan Ardana Fathur, 19, mereka tengah melaju dari arah timur menuju barat.

Saat melintasi tikungan di sebelah utara jalan, mereka dikejutkan oleh suara benturan keras.

Tiba-tiba terdengar suara 'brak' seperti tabrakan.