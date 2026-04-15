Bule Australia Ditemukan Meninggal di Resor Mewah, tak Respons Telepon Sejak Pagi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Suasana tenang di salah satu resor mewah di kawasan wisata Sanur, Denpasar, Bali, mendadak gempar.

Seorang wisatawan warga negara asing (WNA) asal Australia Geoffrey Kenneth Alford ditemukan meninggal dunia di dalam kamar Hotel Sanur Resort Watu Jimbar di Jalan Danau Tamblingan, Denpasar, Selasa (14/4/2026) petang.

“Korban ditemukan saksi dalam keadaan meninggal dunia,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (15/4).

Kejadian ini terungkap bermula dari kecurigaan rekan korban.

Sekitar pukul 16.00 WITA, saksi I Komang Widnyana yang bertugas sebagai staf front office menerima pesan WhatsApp dari teman korban yang meminta bantuan untuk mengecek kamar nomor 8382.

Teman korban merasa khawatir karena sejak pagi korban tidak merespons telepon.

“Saksi sempat mencoba menghubungi lewat telepon internal kamar, tetapi tetap nihil jawaban," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Mendapat laporan tersebut, pihak hotel melakukan pengecekan langsung.