Bule Prancis Serang Pengunjung Gym di Denpasar, Endingnya Mengejutkan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Insiden mengejutkan terjadi di pusat kebugaran IOWA Gym di Jalan Pura Demak I, Denpasar Barat, Denpasar, Bali.

Seorang warga negara asing (WNA) asal Prancis berinisial RK, 25, melakukan penganiayaan terhadap pengunjung lokal I Gusti AIG, 34, Rabu (15/4) pagi sekitar pukul 08.00 WITA.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya membenarkan kejadian tersebut.

Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menjelaskan bahwa peristiwa bermula saat korban sedang melakukan aktivitas treadmill di lantai dua area gym.

Tanpa alasan yang jelas, bule Prancis tiba-tiba menghampiri korban dan memegang pundaknya.

Sejurus kemudian, pelaku melayangkan pukulan ke arah kepala korban.

"Korban sempat mencoba menepis serangan tersebut.

Namun, pelaku tetap berhasil mendaratkan pukulan yang mengakibatkan luka lecet sepanjang 1,5 cm di sisi kepala kiri korban," ujar Iptu Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (15/4).