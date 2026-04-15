Perahu Nelayan Serangan Terbalik di Nusa Lembongan, Ini Identitas Delapan Korban

Rabu, 15 April 2026 – 10:38 WIB
Tim SAR gabungan mengevakuasi delapan nelayan Serangan, Denpasar yang perahunya terbalik diempas ombak di perairan Nusa Lembongan, Nusa Penida, Klungkung, Bali, Selasa (14/4) malam. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sebuah perahu nelayan dilaporkan mengalami kecelakaan laut hingga terbalik akibat terhempas ombak di Perairan Nusa Lembongan, Nusa Penida, Klungkung, Bali, Selasa (14/4/2026) malam.

Seluruh korban yang berjumlah delapan orang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh Tim SAR Gabungan.

Delapan korban yang seluruhnya berasal dari Serangan, Denpasar, itu masing-masing Wak Adin; Fahmi; Alfin; Ancung; Wak Pii; Boy; Aswin dan Yondi.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima laporan kejadian tersebut sekitar pukul 19.30 WITA dari seorang pelapor bernama Eka.

"Berdasarkan informasi yang diterima, insiden terjadi sekitar pukul 19.00 WITA saat perahu nelayan dengan delapan anak buah kapal berlayar dari Pulau Serangan menuju perairan Nusa Penida.

Mereka berangkat melaut untuk mencari ikan," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Rabu (15/4).

Pada saat posisi perahu terbalik dan terapung, para korban berupaya bertahan di atasnya dan kemudian meminta bantuan evakuasi.

Berdasar laporan tersebut, operator komunikasi yang sedang bertugas segera berkoordinasi dengan Unit Siaga SAR Nusa Penida, Pos TNI AL Nusa Penida, serta VTS Benoa.

TAGS   Perahu nelayan perahu nelayan serangan Bali Nelayan Serangan Denpasar basarnas bali ombak nusa penida

