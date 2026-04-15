Suwung Membara! Cuaca Panas Picu Ledakan Sampah, Tiga Bedeng Ludes Terbakar

Rabu, 15 April 2026 – 09:24 WIB
Petugas Damkar Kota Denpasar memadamkan api yang membakar tiga unit bedeng di Jalan TPA Suwung, Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, Selasa (14/4/2026) siang. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Cuaca panas ekstrem yang melanda Bali belakangan ini diduga kuat menjadi pemicu kebakaran hebat yang melalap tiga unit bedeng barang rongsokan di Jalan TPA Suwung, Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, Selasa (14/4/2026) siang.

Insiden yang terjadi sekitar pukul 13.30 WITA tersebut sempat membuat warga sekitar panik setelah mendengar suara ledakan keras dari salah satu bangunan yang terbakar.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengonfirmasi kejadian tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi di lapangan, api pertama kali muncul dari bedeng milik korban bernama Suminto, 56.

Saksi saat memberi keterangan kepada polisi mengaku sempat mendengar suara ledakan menyerupai petasan.

“Diduga kuat, cuaca yang sangat panas memicu sisa-sisa korek gas yang tertimbun di tumpukan sampah rongsokan meledak dan memercikkan api," kata Iptu Gede Adi Saputra Jaya.

Kobaran api dengan cepat merembet dan menghanguskan bangunan bedeng milik dua korban lainnya, yakni Andi Sumarno, 55, dan Warnoto, 44.

Material rongsokan yang didominasi botol plastik, kertas, dan sampah hotel membuat api sulit dikendalikan dengan alat seadanya.

Tiga unit bedeng barang rongsokan di Jalan TPA Suwung, Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, Selasa (14/4/2026) siang.
