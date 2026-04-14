JPNN.com Bali Kriminal Truk TNI Kecelakaan di Baturiti, Pemotor Tewas, Kodam Udayana Buka Suara

Truk TNI Kecelakaan di Baturiti, Pemotor Tewas, Kodam Udayana Buka Suara

Selasa, 14 April 2026 – 08:08 WIB
Truk TNI Kecelakaan di Baturiti, Pemotor Tewas, Kodam Udayana Buka Suara - JPNN.com Bali
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas di jalur Denpasar - Singaraja, tepatnya di Baturiti, Tabanan, yang menewaskan pemotor setelah terlibat tabrakan dengan truk TNI dari Kodam IX/Udayana. Foto: Antara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kodam IX/Udayana memastikan akan bertanggung jawab atas kecelakaan antara truk dinas TNI jenis Hino nomor polisi 8243-IX dengan sepeda motor Honda milik warga di Desa Luwus, Baturiti, Tabanan.

Menurut Kapendam IX/Udayana Kolonel Widi Rahman, kecelakaan terjadi pada Jumat (10/4) sore pukul 16.20 WITA di Jalan Raya Denpasar-Singaraja.

Pihak TNI mengonfirmasi kejadian tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media di Denpasar, Senin (13/4) kemarin.

"Lokasi kejadian berada di Jalan Denpasar-Singaraja, tepatnya di depan UPT Balai Benih Induk Tanaman Pangan Provinsi Bali, Banjar Belah, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan," ujar Kolonel Widi Rahman dilansir dari Antara.

Menurut Kolonel Widi Rahman, truk TNI tersebut dikemudikan Pratu Agung Mesyak Napalior Timbola, anggota Komlekdam IX/Udayana.

Pratu Agung Mesyak tengah melaksanakan tugas pengantaran personel menuju Yonif 900/SBW Singaraja.

Kendaraan dinas tersebut membawa 18 personel Satgas Pamtas PNG dalam rangka tugas serpas ke wilayah tujuan.

Pengemudi sepeda motor diketahui Bernama I Putu Krisnawan, 21, warga setempat.

Kodam IX/Udayana memastikan akan bertanggung jawab atas kecelakaan antara truk dinas TNI dengan pemotor di Desa Luwus, Baturiti, Tabanan, Bali
