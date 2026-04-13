Pria Lombok Ini Berbahaya, tak Berkutik saat Ditangkap di Pelabuhan Lembar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib sial menimpa Ni Komang Ayu Sintia, 21.

Berniat menghindari kemacetan dengan menggunakan jasa transportasi online, sepeda motor Honda Vario miliknya justru raib digondol maling saat diparkir di halaman Alfamart, Jalan Drupadi, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kamis (2/4) lalu.

Namun, pelarian pelaku yang diketahui bernama Samsul Riadi, 25, asal Lombok Barat, NTB, tidak berlangsung lama.

Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur berhasil melacak keberadaan pelaku setelah berhasil menyeberang ke NTB melalui Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

“Pelaku berhasil diamankan Minggu (5/4) lalu dan saat ini ditahan di Polsek Denpasar Timur,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (13/4).

Peristiwa ini bermula pada Kamis (26/3/2026).

Saat itu, korban yang hendak berangkat kerja ke arah Uluwatu merasa kesiangan dan terjebak macet.

Korban akhirnya memutuskan untuk memarkirkan motor Honda Vario bernomor polisi DK 4699 DJ miliknya di parkiran Alfamart Drupadi dan melanjutkan perjalanan menggunakan Grab.