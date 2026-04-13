Pria Lombok Ini Berbahaya, tak Berkutik saat Ditangkap di Pelabuhan Lembar

JPNN.com

Senin, 13 April 2026 – 15:53 WIB
Pelarian pelaku yang diketahui bernama Samsul Riadi, 25, asal Lombok Barat, NTB, tidak berlangsung lama setelah ditangkap di Pelabuhan Lembar, NTB, Minggu (5/4) lalu.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib sial menimpa Ni Komang Ayu Sintia, 21.

Berniat menghindari kemacetan dengan menggunakan jasa transportasi online, sepeda motor Honda Vario miliknya justru raib digondol maling saat diparkir di halaman Alfamart, Jalan Drupadi, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kamis (2/4) lalu.

Namun, pelarian pelaku yang diketahui bernama Samsul Riadi, 25, asal Lombok Barat, NTB, tidak berlangsung lama.

Baca Juga:

Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur berhasil melacak keberadaan pelaku setelah berhasil menyeberang ke NTB melalui Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

“Pelaku berhasil diamankan Minggu (5/4) lalu dan saat ini ditahan di Polsek Denpasar Timur,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (13/4).

Peristiwa ini bermula pada Kamis (26/3/2026).

Baca Juga:

Saat itu, korban yang hendak berangkat kerja ke arah Uluwatu merasa kesiangan dan terjebak macet.

Korban akhirnya memutuskan untuk memarkirkan motor Honda Vario bernomor polisi DK 4699 DJ miliknya di parkiran Alfamart Drupadi dan melanjutkan perjalanan menggunakan Grab.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pria Lombok Pria Lombok curanmor pelabuhan lembar NTB lombok barat Denpasar polsek denpasar timur Bali

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU