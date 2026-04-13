Polisi Denpasar Tangkap Bule Italia, Nekat Tampar Warga Lokal, ternyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jagat maya di Bali kembali dihebohkan oleh aksi arogan Warga Negara Asing (WNA) yang berulah saat berlibur.

Beruntung aparat Satuan Reskrim Polresta Denpasar bergerak cepat mengamankan seorang pria asal Italia berinisial JF, 41.

Bule Italia itu diamankan setelah diduga menganiaya warga lokal di kawasan Jalan Gunung Soputan, Denpasar Barat.

Insiden panas ini bermula pada Rabu pagi (8/4), saat korban berinisial Kadek R (29) terbangun akibat keributan antara istrinya dengan pelaku.

Pemicunya sepele, JF merasa terganggu dengan suara aktivitas memasak istri korban.

Niat baik Kadek untuk melerai justru berbuah bogem mentah.

Pelaku yang tersulut emosi langsung menampar pipi kiri korban di hadapan istrinya.

Tak terima dengan perlakuan tersebut, korban langsung menyeret kasus ini ke ranah hukum.