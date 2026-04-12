Libur Berujung Duka, Lansia Australia Tewas Tenggelam di Kolam Renang Hotel

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib nahas menimpa seorang warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial NWC saat berlibur ke Bali.

Pria lanjut usia (lansia) berusia 74 tahun ini ditemukan tewas tenggelam di kolam renang sebuah hotel di Jalan Sahadewa, Legian, Kuta, Sabtu (11/4) kemarin.

“Untuk penyebab kematian masih belum diketahui.

Anggota di lapangan masih melakukan penyelidikan,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya kepada awak media, Minggu (12/4).

Menurut keterangan istri korban berinisial VLC, 71, kepada awak kepolisian, sebelum tenggelam di kolam renang, keduanya baru saja menikmati keindahan Pantai Kuta.

Setiba di kolam, korban minta izin ke sang istri untuk berenang.

Tanpa buang waktu, korban NWC menceburkan diri ke dalam kolam renang.

Baru beberapa menit berenang, sang istri berjalan ke sisi utara kolam untuk mengambil handuk.