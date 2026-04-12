Libur Berujung Duka, Lansia Australia Tewas Tenggelam di Kolam Renang Hotel

Libur Berujung Duka, Lansia Australia Tewas Tenggelam di Kolam Renang Hotel

Minggu, 12 April 2026 – 20:38 WIB
Libur Berujung Duka, Lansia Australia Tewas Tenggelam di Kolam Renang Hotel - JPNN.com Bali
Ilustrasi bule Australia tenggelam di kolam renang di sebuah hotel di Kuta, Badung, Bali. Foto: Sultan Amanda/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib nahas menimpa seorang warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial NWC saat berlibur ke Bali.

Pria lanjut usia (lansia) berusia 74 tahun ini ditemukan tewas tenggelam di kolam renang sebuah hotel di Jalan Sahadewa, Legian, Kuta, Sabtu (11/4) kemarin.

“Untuk penyebab kematian masih belum diketahui.

Anggota di lapangan masih melakukan penyelidikan,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya kepada awak media, Minggu (12/4).

Menurut keterangan istri korban berinisial VLC, 71, kepada awak kepolisian, sebelum tenggelam di kolam renang, keduanya baru saja menikmati keindahan Pantai Kuta.

Setiba di kolam, korban minta izin ke sang istri untuk berenang.

Tanpa buang waktu, korban NWC menceburkan diri ke dalam kolam renang.

Baru beberapa menit berenang, sang istri berjalan ke sisi utara kolam untuk mengambil handuk.

Lansia asal Australia berinisial NWC ditemukan tewas tenggelam di kolam renang sebuah hotel di Jalan Sahadewa, Legian, Kuta, Sabtu (11/4) kemarin
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Bali United, Dijamin Panas & Seru - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Bali United, Dijamin Panas & Seru

  2. Bali United Janji Bikin Persib Mati Kutu, Johnny Jansen Sentil Skenario Rahasia - JPNN.com Bali

    Bali United Janji Bikin Persib Mati Kutu, Johnny Jansen Sentil Skenario Rahasia

  3. Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1 - JPNN.com Bali

    Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU