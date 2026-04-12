Lima Tersangka Konsumsi Amphetamin saat Bakar Dua Pria di Benoa, Apa Itu?

Minggu, 12 April 2026 – 07:31 WIB
Aparat gabungan Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa, Polresta Denpasar dan Polda Bali menangkap lima pelaku penganiayaan dan pembakaran yang menewaskan Egi Ramadan dan Hisam Adnan, Jumat (10/4) lalu. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi biadab lima pria berinisial SA, DH, NU, DR, dan IS membakar dua temannya hingga tewas di kawasan Pelabuhan Benoa, Jumat (10/4) dini hari lalu akhirnya terungkap.

Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo David Simatupang membeberkan fakta mengejutkan bahwa seluruh pelaku positif mengonsumsi amphetamin saat beraksi.

"Kelimanya positif (narkoba) berdasarkan hasil tes kit," ujar Kombes Leonardo Simatupang, Sabtu (11/4).

Korban Egi Ramadhan (30) dan Hisam Adnan (30), tewas mengenaskan setelah dianiaya secara brutal sebelum akhirnya dibakar oleh para pelaku yang sedang dalam pengaruh zat terlarang tersebut.

Dilansir dari laman BNN RI, amphetamin merupakan senyawa farmakologis berbahaya yang dapat menyebabkan ketergantungan pada penggunanya.

Bentuk amphetamin – nama lain sabu-sabu, berupa bubuk putih, cokelat, kuning, bubuk kristal putih, atau tablet.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, amphetamin termasuk jenis psikotropika golongan II.

Amphetamin adalah kelompok obat stimulan sistem saraf pusat yang bekerja dengan cara meningkatkan kadar zat kimia tertentu di otak, seperti dopamin dan norepinefrin.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1 - JPNN.com Bali

    Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1

  2. Bali United Siap Jegal Persib di GBLA, Johnny Jansen: Modal Kami Bagus - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Jegal Persib di GBLA, Johnny Jansen: Modal Kami Bagus

  3. Bojan Hodak Bidik Bali United Jadi Korban, Ada Celah di Lini Belakang Lawan - JPNN.com Bali

    Bojan Hodak Bidik Bali United Jadi Korban, Ada Celah di Lini Belakang Lawan

    4. Berita Bali United Lainnya

