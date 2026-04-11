Aksi Pria Ini Keterlaluan, Bobol Yayasan Sosial di Kuta Demi Trading Crypto

Sabtu, 11 April 2026 – 15:58 WIB
Titho Andro Meda, 30, pembobol Yayasan Solefamily Bali di Jalan Merdeka Raya, Kuta, diamankan Polsek Kuta. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Bukannya mencari nafkah dengan cara halal, seorang pria bernama Titho Andro Meda (30) justru nekat membobol yayasan sosial di Kuta, Badung.

Alasannya pun tergolong miris sekaligus mengejutkan, untuk biaya hidup dan modal investasi Trading Crypto.

Aksi pencurian ini menyasar Kantor Yayasan Solefamily Bali yang berlokasi di Jalan Merdeka Raya, Kuta.

“Pelaku sudah diamankan, kini mendekam di sel tahanan Polsek Kuta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (11/4).

Peristiwa bermula pada Selasa (30/3/2026) malam sekitar pukul 19.30 WITA.

Saat itu, saksi pelapor I Kadek Numiana mendapat telepon dari presiden direktur yayasan yang mengabarkan bahwa ruang administrasi telah acak-acakan.

Setelah dicek, lemari di ruang admin dalam kondisi terbuka.

Barang berharga berupa satu unit Laptop merk MSI dan uang tunai sebesar Rp11.500.000 raib digondol maling.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Muhammad Rahmat Jadi Opsi Bali United Kontra Persib, Johnny Jansen Berkabar - JPNN.com Bali

    Muhammad Rahmat Jadi Opsi Bali United Kontra Persib, Johnny Jansen Berkabar

  2. Persib Siaga Satu, Bojan Hodak Sebut Duel Kontra Bali United Bakal Sulit - JPNN.com Bali

    Persib Siaga Satu, Bojan Hodak Sebut Duel Kontra Bali United Bakal Sulit

  3. Misi Amankan Jalur Juara, Ramon Tanque Siap Tempur Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Misi Amankan Jalur Juara, Ramon Tanque Siap Tempur Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU