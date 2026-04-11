Aksi Pria Ini Keterlaluan, Bobol Yayasan Sosial di Kuta Demi Trading Crypto

bali.jpnn.com, KUTA - Bukannya mencari nafkah dengan cara halal, seorang pria bernama Titho Andro Meda (30) justru nekat membobol yayasan sosial di Kuta, Badung.

Alasannya pun tergolong miris sekaligus mengejutkan, untuk biaya hidup dan modal investasi Trading Crypto.

Aksi pencurian ini menyasar Kantor Yayasan Solefamily Bali yang berlokasi di Jalan Merdeka Raya, Kuta.

“Pelaku sudah diamankan, kini mendekam di sel tahanan Polsek Kuta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (11/4).

Peristiwa bermula pada Selasa (30/3/2026) malam sekitar pukul 19.30 WITA.

Saat itu, saksi pelapor I Kadek Numiana mendapat telepon dari presiden direktur yayasan yang mengabarkan bahwa ruang administrasi telah acak-acakan.

Setelah dicek, lemari di ruang admin dalam kondisi terbuka.

Barang berharga berupa satu unit Laptop merk MSI dan uang tunai sebesar Rp11.500.000 raib digondol maling.