Polisi Buru Andrew Knew Otak Penyelundupan 2 Kg Sabu-sabu, MT Terancam Mati

Sabtu, 11 April 2026 – 14:50 WIB
Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo Simatupang memberikan keterangan kepada awak media terkait penangkapan residivis Muhammad Thoriq alias MT dengan barang bukti 2 kg sabu-sabu, Sabtu (11/4). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Satnarkoba Polresta Denpasar langsung mendalami keterangan Muhammad Thoriq alias MT, 37, setelah tertangkap di tempat indekosnya di Jimbaran, Kuta Selatan, Selasa (7/4).

Muhammad Thoriq adalah seorang residivis narkoba yang baru bebas dari Lapas Kerobokan, November 2025 lalu.

Tersangka MT diamankan dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 2.008,2gram atau 2 kg senilai kurang lebih Rp6 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa tersangka MT dikendalikan oleh seseorang bernama Andrew New yang saat ini berstatus DPO.

Aksi ini bermula pada Sabtu (28/3) lalu saat tersangka dihubungi untuk mengambil "tempelan" dengan iming-iming upah besar.

Pada Kamis (2/4), tersangka diperintahkan mengambil paket di sebelah tempat sampah di sebuah gang di daerah Buduk, Mengwi, Badung.

Untuk mengelabui petugas, tersangka melakukan modus unik.

Sabu-sabu awalnya dibungkus goodie bag hitam yang disamarkan dengan tumpukan sampah plastik.

