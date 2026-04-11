JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Karier Briptu GKY Tamat, Dipecat dari Polri, Wajahnya Diberi Tanda Silang

Karier Briptu GKY Tamat, Dipecat dari Polri, Wajahnya Diberi Tanda Silang

Sabtu, 11 April 2026 – 06:22 WIB
Karier Briptu GKY Tamat, Dipecat dari Polri, Wajahnya Diberi Tanda Silang - JPNN.com Bali
Upacara pelaksanaan PTDH anggota Polres Jembrana berinisial GYK dilakukan simbolis dengan gambar foto karena ketidakhadiran yang bersangkutan, di Jembrana, Bali, Jumat (10/4/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Karier Briptu GYK di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhirnya berakhir.

Bintara Polri yang bertugas di Polres Jembrana, Bali, ini terkena hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan setelah tersandung kasus penggelapan yang mencoreng institusi kepolisian.

Sebelum bertugas di Polres Jembrana dan dipecat, Briptu GYK pernah dihukum demosi dari Polres Buleleng pada 2025.

Baca Juga:

Upacara pemecatan dipimpin langsung Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati di Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Jumat (10/4) kemarin.

Upacara pemecatan ditandai dengan pemberian tanda silang di foto wajah Briptu GKY oleh Kapolres Jembrana.

“Pemberhentian tidak dengan hormat ini sesuai keputusan Kapolda Bali.

Baca Juga:

Hari ini kami laksanakan upacara PTDH tanpa kehadiran yang bersangkutan," kata Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati dilansir dari Antara.

Menurut AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, pemberian hukuman PTDH ini penting sebagai wujud nyata komitmen institusi Polri dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Karier Briptu GYK di institusi Polri akhirnya berakhir. Bintara Polri yang bertugas di Polres Jembrana ini resmi dipecat kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Briptu GKY PTDH Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Polri pemecatan polres jembrana polres buleleng demosi Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suprwati

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU