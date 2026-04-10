Kronologis Lima Pelaku Keroyok & Bakar Dua Pria hingga Tewas di Benoa, Ngeri

Jumat, 10 April 2026 – 21:26 WIB
Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo Simatupang mengungkap kronologis aksi lima pelaku menganiaya dan membakar dua pria di Jalan Raya Pelabuhan Benoa hingga tewas, Jumat (10/4). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat gabungan Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa, Polresta Denpasar dan Polda Bali masih bekerja keras mengungkap motif penganiayaan dan pembakaran yang menewaskan dua orang pria di kawasan Pelabuhan Benoa, Jumat (10/4).

Berdasar penyelidikan sementara, lima pelaku, yakni SA; DH; NU; DR dan IS, menghabisi nyawa Egi Ramadan, 30 dan Hisam Adnan, 30, hanya karena tersinggung dengan ucapan korban.

“Dugaannya karena tersinggung dengan ucapan korban,” ujar Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo Simatupang, Jumat (10/4).

Menurutnya, berdasar pemeriksaan terhadap saksi dan pelaku, peristiwa bermula saat korban Egi Ramadan bersama rekannya Hisam Adnan dan Budi Listiyono, 25, asal Semarang, Jawa Tengah mengonsumsi minuman keras di dermaga Pelabuhan Benoa.

Dalam kondisi terpengaruh alkohol, korban Egi menghubungi salah satu pelaku berinisial IS melalui video call.

“Korban Egi mengancam akan membunuhnya karena ditinggalkan saat pesta minuman keras,” kata Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Agus Riwayanto.

Situasi kemudian memanas setelah kedua pihak saling menantang untuk bertemu.

Korban bersama rekannya kemudian mendatangi lokasi yang telah disepakati, yakni di Jalan Pelabuhan Benoa, Denpasar.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Muhammad Rahmat Jadi Opsi Bali United Kontra Persib, Johnny Jansen Berkabar - JPNN.com Bali

    Muhammad Rahmat Jadi Opsi Bali United Kontra Persib, Johnny Jansen Berkabar

  2. Persib Siaga Satu, Bojan Hodak Sebut Duel Kontra Bali United Bakal Sulit - JPNN.com Bali

    Persib Siaga Satu, Bojan Hodak Sebut Duel Kontra Bali United Bakal Sulit

  3. Misi Amankan Jalur Juara, Ramon Tanque Siap Tempur Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Misi Amankan Jalur Juara, Ramon Tanque Siap Tempur Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU