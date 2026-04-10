Aksi OTK Bakar Dua Pria di Benoa Bali Tergolong Sadis, Temuan Polisi Mengejutkan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi sadis sekelompok orang tak dikenal (OTK) menganiaya dan membakar dua orang pria berinisial HA, 28, dan Egi, di Jalan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Jumat (10/4) dini hari sungguh di luar nalar.

Fakta itu bisa dilihat dari luka bakar yang dialami kedua korban saat ditemukan saksi dan petugas kepolisian yang mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) seusai kejadian.

“Korban HA ditemukan di sebelah Selatan TKP, memakai kaus warna cokelat, jeans pendek warna biru,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya kepada awak media, Jumat (10/4).

Dari hasil olah TKP, korban HA mengalami luka bakar pada kedua tangan dan punggung.

Tim Inafis Polresta Denpasar juga menemukan luka terbuka di bagian pelipis kanan di atas alis, luka terbuka pada kepala samping kanan di atas telinga.

“Ada dua luka terbuka di bagian belakang kepala sebelah kanan,” imbuhnya.

Untuk korban Egi ditemukan di bagian utara TKP, tidak memakai baju, celana jeans panjang dan menggunakan kaus kaki hitam.

Tim Inafis Polresta Denpasar menemukan luka robek pada pinggang kanan bagian bawah dan atas serta luka terbuka pada pelipis kanan atas.