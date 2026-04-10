JPNN.com

Aksi OTK Bakar Dua Pria di Benoa Bali Tergolong Sadis, Temuan Polisi Mengejutkan

Jumat, 10 April 2026 – 13:12 WIB
Ilustrasi olah TKP tewasnya dua pria berinisial HA dan Egi yang dianiaya dan dibakar sekelompok OTK di Jalan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Jumat (10/4) dini hari. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi sadis sekelompok orang tak dikenal (OTK) menganiaya dan membakar dua orang pria berinisial HA, 28, dan Egi, di Jalan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Jumat (10/4) dini hari sungguh di luar nalar.

Fakta itu bisa dilihat dari luka bakar yang dialami kedua korban saat ditemukan saksi dan petugas kepolisian yang mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) seusai kejadian.

“Korban HA ditemukan di sebelah Selatan TKP, memakai kaus warna cokelat, jeans pendek warna biru,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya kepada awak media, Jumat (10/4).

Baca Juga:

Dari hasil olah TKP, korban HA mengalami luka bakar pada kedua tangan dan punggung.

Tim Inafis Polresta Denpasar juga menemukan luka terbuka di bagian pelipis kanan di atas alis, luka terbuka pada kepala samping kanan di atas telinga.

“Ada dua luka terbuka di bagian belakang kepala sebelah kanan,” imbuhnya.

Baca Juga:

Untuk korban Egi ditemukan di bagian utara TKP, tidak memakai baju, celana jeans panjang dan menggunakan kaus kaki hitam.

Tim Inafis Polresta Denpasar menemukan luka robek pada pinggang kanan bagian bawah dan atas serta luka terbuka pada pelipis kanan atas.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pelabuhan benoa OTK pria tewas pembakaran penganiayaan Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa Denpasar polresta denpasar Bali

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU