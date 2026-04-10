Pelabuhan Benoa Geger, Dua Pria Tewas Dibakar Sekelompok Pria tak Dikenal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Jumat (10/4) dini hari geger.

Dua orang pria dilaporkan tewas mengenaskan setelah diduga menjadi korban penganiayaan berat dan pembakaran oleh sekelompok orang tidak dikenal.

Korban teridentifikasi berinisial HA, 28, asal Semarang, Jawa Tengah dan Egi, tanpa diketahui umur dan alamat pastinya.

Kejadian mengerikan itu berlangsung di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar, pukul 03.30 WITA.

Berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara (TKP), Yos Barliansyah, 56, dirinya sempat mendengar keributan di depan tempat tinggalnya sekitar pukul 04.30 WITA.

Saat memeriksa keluar, saksi Yos Barliansyah melihat aksi keji sejumlah orang yang tengah membakar korban.

Karena ketakutan, saksi segera menghubungi Kelian Adat Banjar Pesanggaran yang langsung menerjunkan petugas Pecalang ke lokasi kejadian.

Saksi lainnya, Wayan Diyantara, yang merupakan petugas Pecalang Banjar Adat Pesanggaran, tiba di TKP sekitar pukul 05.00 WITA.