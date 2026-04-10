Heboh Tempat Topeng Pura Dalem Sudha Sidakarya Diobrak-Abrik Maling, Terekam CCTV
bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketenangan warga Desa Adat Sidakarya, Denpasar, Bali, terusik oleh aksi percobaan pencurian yang menyasar Pura Dalem Sudha.
Seorang pria tak dikenal terekam kamera pengawas (CCTV) tengah mengacak-acak tempat penyimpanan benda sakral di dalam pura pada Kamis (9/4/2026) siang.
Peristiwa ini pertama kali diketahui sekitar pukul 11.00 WITA.
Berdasarkan keterangan pelapor, I Wayan Supartana, 52, kejadian bermula saat dirinya menerima informasi dari Jero Mangku Sudha bahwa area penyimpanan Barong tampak berantakan.
"Setelah dilakukan pengecekan melalui rekaman CCTV, terlihat seseorang masuk dan mengacak-acak tempat penyimpanan topeng.
Mulai dari Topeng Telek, Topeng Jauk, hingga Topeng Paksi," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Jumat (10/4) kepada awak media.
Merasa curiga, pelapor langsung menuju ke lokasi untuk memastikan kondisi fisik benda-benda sakral tersebut.
Benar saja, tempat penyimpanan sudah dalam kondisi semrawut.
