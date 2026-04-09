Dapur Rumah Notaris di Denpasar Ludes Terbakar, Diduga Exhaust Fan Malfungsi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Insiden kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di kawasan Jalan Raya Sesetan, Gang Trijata No. 10, Banjar Tengah, Sesetan, Denpasar Selatan, Kamis (9/4/2026) siang.

Rumah milik seorang Notaris, I Made Wiyardana, 55, terbakar pada bagian dapur yang terletak di lantai dua.

Kobaran api dilaporkan mulai melahap bangunan rumah sekitar pukul 12.30 WITA.

Peristiwa bermula saat anak korban sedang beraktivitas memasak di dapur lantai dua.

Tiba-tiba, api muncul dan dengan cepat membesar hingga membuat anak korban berteriak histeris meminta tolong.

"Korban yang saat itu berada di lantai satu langsung bergegas naik ke lantai dua.

Setibanya di sana, api didapati sudah membesar, membakar bagian exhaust fan dan merembet ke dinding dapur yang terbuat dari bahan PVC," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (9/4).

Melihat api kian beringas, korban dibantu warga sekitar, termasuk saksi Ngakan Made Sudhira, berupaya menjinakkan api dengan alat seadanya.