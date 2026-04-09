Viral Bule Italia Aniaya Warga Denpasar, tak Terima Ditegur Korban, Alamak

Kamis, 09 April 2026 – 19:42 WIB
Ilustrasi aksi penganiayaan yang bule Italia ke korban di sebuah pemukiman di Denpasar Barat. Ilustrasi Rara/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Media sosial di Bali kembali dihebohkan dengan kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan warga negara asing (WNA).

Kali ini, seorang WNA asal Italia berinisial JF, 41, harus berurusan dengan polisi Denpasar setelah diduga menampar seorang warga lokal di sebuah kawasan pemukiman di Denpasar Barat.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (8/4) kemarin sekitar pukul 08.00 WITA di sebuah gang di Jalan Gunung Soputan, Pemecutan Kelod.

Kejadian bermula saat korban, Kadek R, 29, yang sedang beristirahat, terbangun karena mendengar keributan antara istrinya dengan pelaku JF.

Diketahui, JF merasa terganggu dengan suara aktivitas istri korban yang saat itu sedang memasak di dapur.

Niat hati ingin melerai dan melindungi sang istri, Kadek R justru menjadi sasaran amarah JF.

Tanpa basa-basi, bule Italia itu melayangkan tamparan keras ke pipi kiri korban.

"Korban bangun hendak melerai, tetapi terlapor tidak terima dan marah, kemudian langsung menampar pipi kiri korban sebanyak satu kali," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (9/4).

