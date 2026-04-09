JPNN.com

Bule Australia Tewas di Balkon Hotel, Begini Infonya Sebelum Meninggal, OMG!

Kamis, 09 April 2026 – 17:24 WIB
Ilustrasi olah TKP tewasnya bule Australia berinisial JRTC, 30 di balkon sebuah hotel di Jalan Raya Seminyak, Kuta, Badung, Rabu (8/4) dini hari.

bali.jpnn.com, KUTA - Seorang warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial JRTC, 30, dilaporkan meninggal dunia setelah ditemukan dalam kondisi tergantung di balkon sebuah hotel di Jalan Raya Seminyak, Kuta, Badung, Rabu (8/4) dini hari.

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, peristiwa tragis ini bermula saat korban kembali ke hotel dalam kondisi mabuk berat setelah mengunjungi sebuah bar sekitar pukul 01.30 WITA.

Setibanya di kamar hotel, korban sempat terlibat cekcok dengan kekasihnya.

Baca Juga:

Setelah perselisihan tersebut, korban memutuskan untuk pergi ke balkon lantai dua kamar mereka untuk tidur.

Sekitar pukul 04.15 WITA, pacar korban terbangun dan memeriksa kondisi JRTC di area balkon.

Namun, sang pacar justru mendapati korban dalam posisi tergantung.

Baca Juga:

Leher pria tersebut terikat menggunakan sprei day bed yang berada di area tersebut.

Saksi kemudian segera menghubungi pihak terkait untuk meminta bantuan medis.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule WNA Australia bule australia tewas mabuk hotel balkon hotel cekcok polresta denpasar

