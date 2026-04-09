Bule Australia Tewas di Balkon Hotel, Begini Infonya Sebelum Meninggal, OMG!

bali.jpnn.com, KUTA - Seorang warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial JRTC, 30, dilaporkan meninggal dunia setelah ditemukan dalam kondisi tergantung di balkon sebuah hotel di Jalan Raya Seminyak, Kuta, Badung, Rabu (8/4) dini hari.

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, peristiwa tragis ini bermula saat korban kembali ke hotel dalam kondisi mabuk berat setelah mengunjungi sebuah bar sekitar pukul 01.30 WITA.

Setibanya di kamar hotel, korban sempat terlibat cekcok dengan kekasihnya.

Setelah perselisihan tersebut, korban memutuskan untuk pergi ke balkon lantai dua kamar mereka untuk tidur.

Sekitar pukul 04.15 WITA, pacar korban terbangun dan memeriksa kondisi JRTC di area balkon.

Namun, sang pacar justru mendapati korban dalam posisi tergantung.

Leher pria tersebut terikat menggunakan sprei day bed yang berada di area tersebut.

Saksi kemudian segera menghubungi pihak terkait untuk meminta bantuan medis.