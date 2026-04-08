Sopir Truk Ugal-ugalan di Denpasar Diringkus, Mabuk & Tantang Warga, Ngeri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi berbahaya seorang sopir truk di kawasan Sidakarya, Denpasar Selatan, berakhir di tangan petugas kepolisian dan warga, Rabu (8/4) sore.

Pengemudi bernama Elias Rawan Bani, 33, diamankan setelah mengemudikan kendaraannya secara zig-zag dalam kondisi mabuk berat hingga menantang warga sekitar.

Menurut Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, tindakan cepat warga dan aparat berhasil mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang lebih fatal.

Peristiwa bermula sekitar pukul 17.30 WITA.

Berdasarkan laporan Kepala Linmas Sidakarya, Jro Darma, sebuah truk terpantau melaju tak terkendali dari arah barat Banjar Dukuh menuju ke arah timur.

"Laporan warga menyebutkan truk tersebut melaju kencang dan zig-zag, sangat membahayakan pengguna jalan lain yang saat itu sedang ramai," ujar Iptu Gede Adi Saputra Jaya.

Mendapat laporan tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Bhabinkamtibmas, Kepala Dusun Sidakarya, dan aparat setempat langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penghadangan.

Ketegangan sempat memuncak saat truk tersebut berhenti di sebuah pertigaan.