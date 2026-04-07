Polisi Denpasar Ringkus Ojol Gadungan di Pemogan, Terancam Empat Tahun Penjara

Polisi Denpasar Ringkus Ojol Gadungan di Pemogan, Terancam Empat Tahun Penjara

Selasa, 07 April 2026 – 22:08 WIB
Polisi Denpasar Ringkus Ojol Gadungan di Pemogan, Terancam Empat Tahun Penjara - JPNN.com Bali
Rekaman aksi ojol gadungan berinisial SAP saat menipu korban Rikha Gunawan dan membawa kabur ponsel dan terekam kamera CCTV. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi bengal seorang pria berjaket ojek online (ojol) berinisial SAP, 30, membawa kabur ponsel pelanggannya akhirnya terungkap.

Warga Pemalang, Jawa Tengah yang menetap di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, ini ditangkap tim opsnal Polsek Denpasar Barat setelah kasusnya viral di media sosial.

Polisi Denpasar bergerak menangkap SAP berdasar laporan korban Rikha Gunawan.

Kapolsek Denpasar Barat Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati mengatakan tersangka melancarkan aksinya dengan modus berpura-pura membantu korban melakukan pembayaran digital melalui aplikasi.

"Tersangka SAP menggunakan atribut jaket ojek online untuk meyakinkan korbannya.

Namun, itu hanyalah kedok untuk melakukan penipuan dan penggelapan," ujar Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati, Selasa (7/4/2026).

Peristiwa ini menimpa korban Rikha Gunawan pada Sabtu (28/3) sore di Jalan Pulau Galang, Pemecutan Kelod.

Awalnya, korban meminta jasa antar kepada tersangka dari Pasar Desa Tegal Harum.

Warga Pemalang, Jawa Tengah yang menetap di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, ini ditangkap tim opsnal Polsek Denpasar Barat setelah kasusnya viral di media sosial.
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Respons Berkelas Joao Ferrari Cetak Brace saat Gilas PSBS Biak, Sentil Persib - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Joao Ferrari Cetak Brace saat Gilas PSBS Biak, Sentil Persib

  2. Bali United Siap Meledak di Bandung, Johnny Jansen Usung Misi Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Meledak di Bandung, Johnny Jansen Usung Misi Balas Dendam

  3. Bali United Tampil Dominan, Johnny Jansen Puji Mentalitas & Kontrol Permainan Tim - JPNN.com Bali

    Bali United Tampil Dominan, Johnny Jansen Puji Mentalitas & Kontrol Permainan Tim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU