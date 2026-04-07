Polisi Denpasar Ringkus Ojol Gadungan di Pemogan, Terancam Empat Tahun Penjara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi bengal seorang pria berjaket ojek online (ojol) berinisial SAP, 30, membawa kabur ponsel pelanggannya akhirnya terungkap.

Warga Pemalang, Jawa Tengah yang menetap di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, ini ditangkap tim opsnal Polsek Denpasar Barat setelah kasusnya viral di media sosial.

Polisi Denpasar bergerak menangkap SAP berdasar laporan korban Rikha Gunawan.

Kapolsek Denpasar Barat Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati mengatakan tersangka melancarkan aksinya dengan modus berpura-pura membantu korban melakukan pembayaran digital melalui aplikasi.

"Tersangka SAP menggunakan atribut jaket ojek online untuk meyakinkan korbannya.

Namun, itu hanyalah kedok untuk melakukan penipuan dan penggelapan," ujar Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati, Selasa (7/4/2026).

Peristiwa ini menimpa korban Rikha Gunawan pada Sabtu (28/3) sore di Jalan Pulau Galang, Pemecutan Kelod.

Awalnya, korban meminta jasa antar kepada tersangka dari Pasar Desa Tegal Harum.