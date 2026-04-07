JPNN.com

Lansia di Denpasar Bali Tewas Terpanggang, Temuan Saksi & Polisi Bikin Terharu

Selasa, 07 April 2026 – 21:25 WIB
Tim BPBD Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan mengevakuasi jenazah lansia Ni Wayan Pasti alias NWP, 77, warga Desa Sidakarya, Denpasar Selatan. yang tewas terpanggang saat musibah kebakaran di rumahnya, Selasa (7/4). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Peristiwa tragis menimpa seorang perempuan lanjut usia (lansia) bernama Ni Wayan Pasti alias NWP, 77, warga Desa Sidakarya, Denpasar Selatan.

Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan akibat terjebak dalam kebakaran yang menghanguskan rumah tinggalnya di Jalan Kerta Dalem Sari III, Gang Cemara No. 11 B, Sidakarya, Denpasar, Selasa (7/4/2026).

Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga mengatakan kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.30 WITA saat kondisi rumah sedang dalam keadaan sepi, kecuali korban yang sudah renta.

Baca Juga:

"Benar telah terjadi kebakaran rumah tinggal yang mengakibatkan satu orang korban jiwa.

Korban ditemukan di bagian dapur dengan kondisi tubuh sebagian besar hangus terbakar," ujar AKP Agus Adi Apriyoga, Selasa (7/4) sore.

Menurut saksi Ramada Yanti, 56, api pertama kali terlihat membesar dari bagian depan rumah sekitar pukul 12.25 WITA.

Baca Juga:

Saksi yang baru pulang dari pasar langsung berteriak histeris meminta pertolongan warga sekitar.

Warga sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya seperti ember.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   lansia Denpasar Bali kebakaran Sidakarya tewas polsek denpasar selatan dupa Dupa Sembahyang

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU