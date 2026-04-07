Pencarian Agus Suarsa Berakhir, Korban Ditemukan Tewas Terdampar di Pantai Saba

Selasa, 07 April 2026 – 15:55 WIB
Petugas dari PMI Kabupaten Gianyar mengevakuasi jenazah korban Agus Suarsa Dharma menuju RSUD Sanjiwani setelah ditemukan terdampar di Pantai Saba, Senin (6/4) malam. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, GIANYAR - Upaya tim SAR gabungan mencari korban terseret arus di Pantai Purnama, Sukawati, Gianyar setelah dua hari melakukan pencarian intensif akhirnya membuahkan hasil.

Agus Suarsa Dharma, 27, asal Banjar Telabah, Sukawati, Gianyar, yang dilaporkan hilang sejak Minggu (5/4) pagi pukul 07.30 WITA, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Senin malam (6/4/2026).

Jasad korban ditemukan sekitar pukul 20.10 WITA dalam kondisi terdampar di pinggir Pantai Saba, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.

Penemuan ini bermula saat salah satu saksi, I Komang Jaya Kesuma, bersama pihak keluarga melakukan penyisiran mandiri menyusuri garis pantai dari arah Pantai Purnama menuju Pantai Saba.

Setelah dikonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah warga Banjar Telabah, Desa Sukawati, temuan tersebut segera dilaporkan ke posko tim SAR terpadu.

Pada pukul 20.54 WITA, petugas dari PMI Kabupaten Gianyar mengevakuasi jenazah korban menuju RSUD Sanjiwani.

Insiden yang menimpa Agus Suarsa Dharma terjadi saat dirinya mengikuti ritual Banyu Pinaruh bersama rekannya, Kadek Raditya, 18.

Situasi berubah mencekam ketika ombak besar tiba-tiba menyeret tubuh Kadek Raditya.

