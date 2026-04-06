JPNN.com

Bareskrim Bongkar Praktik Peredaran Gelap Narkoba di Kelab Malam NCO Living Bali

Senin, 06 April 2026 – 20:49 WIB
Barang bukti tindak pidana peredaran gelap narkoba di tempat hiburan malam N Co Living by NIX, Bali. Foto: ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri

bali.jpnn.com, BADUNG - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membongkar peredaran gelap narkoba jenis ekstasi di salah satu tempat hiburan malam N CO Living by NIX di Badung, Bali, pekan lalu.

Tiga orang diamankan sebagai tersangka, yakni BCA, NGR dan SW alias Stevie Wibisono.

“Ketiga tersangka diamankan di tiga tempat kejadian perkara (TKP),” ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso di Jakarta, Senin (6/4).

Baca Juga:

Menurut Brigjen Eko Hadi Santoso, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Polri.

Tim yang dipimpin Kombes Kevin Leleury kemudian melakukan observasi dan pemetaan wilayah sejak 30 Maret 2026 untuk mengincar target pengedar di lokasi tersebut.

Puncaknya, pada 1 April 2026, tim melakukan teknik undercover buy (penyamaran) dengan memesan 10 butir ekstasi melalui seorang Ladies Companion (LC).

Baca Juga:

"Setelah pesanan dilakukan, LC memanggil 'Kapten' kelab untuk proses asesmen.

Tak lama, datang seorang pria yang dijuluki 'apoteker' membawa narkoba langsung ke dalam room," kata Brigjen Eko Hadi Santoso.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bareskrim Polri N CO Living by NIX badung Bali narkoba ekstasi undercover buy Kelab Malam

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs PSBS Biak: Siapa Pemenangnya? - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs PSBS Biak: Siapa Pemenangnya?

  2. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  3. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU