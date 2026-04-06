Truk Terbalik di Gatsu Timur Denpasar, Pengemudi Mengaku Mengantuk

Senin, 06 April 2026 – 20:11 WIB
Kecelakaan tunggal (out of control) terjadi di Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Timur, tepatnya di depan Azmi Gypsum Km 6, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Minggu (5/4/2026) malam.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan tunggal (out of control) terjadi di Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Timur, tepatnya di depan Azmi Gypsum Km 6, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Minggu (5/4/2026) malam.

Sebuah truk Isuzu bernomor polisi B 9906 FXY yang dikemudikan Achmad Riyanto, 36, dilaporkan terbalik setelah menabrak beton pembatas jalan pukul 23.30 WITA.

“Dugaan awal korban mengantuk saat mengemudikan kendaraannya,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (6/4).

Menurut Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, truk yang dikemudikan korban Achmad Riyanto awalnya bergerak dari arah utara menuju ke selatan.

Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi truk diduga dalam kondisi mengantuk sehingga kendaraan oleng ke arah kanan.

Akibat kehilangan kendali, truk tersebut menghantam beton pembatas yang berada di tengah jalan dengan keras.

Laju kendaraan yang tidak terkendali menyebabkan truk terus meluncur ke depan hingga akhirnya terbalik di badan jalan.

Beruntung, tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini.

