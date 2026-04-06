Polsek Kuta Tangkap Pelaku Penusukan Pria Malang, Keluarga Korban Tolak Autopsi

bali.jpnn.com, KUTA - Aparat Polsek Kuta langsung bergerak setelah menerima informasi insiden penusukan yang menewaskan seorang pria berinisial MB, 47, asal Malang, Jawa Timur di depan bengkel Adi Jaya Motor di Jalan Pantai Kuta No.4, Kuta, Sabtu (4/4) sekitar pukul 01.02 WITA.

Kanit Reskrim Polsek Kuta Iptu Matheus Diaz Prakoso bersama Panit Opsnal Ipda I Putu Santhi Adnyana mengerahkan anak buahnya untuk mengamankan pelaku ESP, 47.

“Pelaku berhasil diamankan sesaat setelah kejadian oleh tim opsnal Unit Reskrim Polsek Kuta,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (6/4).

Kepada penyidik, pelaku ESP mengakui semua perbuatannya menusuk korban MB hingga tewas, termasuk melukai teman korban bernama Alfian.

“Pelaku sementara masih dimintai keterangan penyidik,” kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Perkelahian yang dipicu api cemburu ini berlangsung sangat cepat.

Pelaku ESP menyerang korban MB menggunakan sebuah obeng—yang kini telah disita polisi sebagai barang bukti utama.

Serangan tersebut mengenai bagian kepala korban hingga membuatnya tersungkur di pinggir trotoar jalan raya.