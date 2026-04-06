Cemburu Berujung Maut, Pria di Kuta Bali Tewas Ditusuk Obeng, Duh Gusti

bali.jpnn.com, KUTA - Tragedi berdarah mengguncang kawasan Jalan Pantai Kuta, Badung, Bali, Sabtu dini hari (4/4) sekitar pukul 01.02 WITA.

Seorang pria berinisial MB, 47, asal Malang, Jawa Timur, meregang nyawa setelah terlibat cekcok yang dipicu api cemburu dengan pelaku berinisial ESP, 44.

Korban dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit (RS) Murni Teguh, Kuta.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengonfirmasi kejadian berdarah tersebut.

“Dugaan awal, motifnya karena cemburu. Namun, untuk kepastiannya menunggu penyelidikan lebih lanjut,” ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (6/5).

Menurutnya, peristiwa tragis ini bermula dari perselisihan lama antara pelaku ESP dan korban MB terkait masalah asmara.

Ketegangan antara ESP dan MB sendiri sebenarnya sudah muncul sejak Senin (30/3) lalu.

Kala itu, pelaku ESP mendatangi kontrakan mantan pacarnya berinisial RK dan mendapati korban sedang duduk berdua di depan warung.