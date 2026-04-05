Ritual Banyu Pinaruh di Pantai Purnama Gianyar Makan Korban, Agus Suarsa Hilang

bali.jpnn.com, GIANYAR - Perayaan Banyu Pinaruh, sehari seusai Hari Raya Saraswati di Pantai Purnama, Sukawati, Gianyar, Bali, berubah menjadi duka.

Seorang pria bernama Agus Suarsa Dharma, 27, asal Banjar Telabah, Desa Sukawati, Gianyar, dilaporkan hilang terseret arus pada Minggu (5/4/2026) pagi sekitar pukul 07.30 WITA.

Insiden bermula saat korban bersama rekannya, Kadek Raditya, 18, mengikuti ritual Banyu Pinaruh dengan mandi di Pantai Purnama.

Tiba-tiba, ombak besar datang dan menyeret tubuh Kadek Raditya.

Melihat rekannya dalam bahaya, Agus Suarsa Dharma secara heroik berusaha menolong.

Kadek Raditya berhasil selamat, tetapi nahas ombak susulan yang lebih besar datang dan menarik tubuh Agus Suarsa Dharma hingga tenggelam.

"Kami menerima laporan pada pukul 08.00 WITA dan langsung mengerahkan Tim Rescue beserta peralatan SAR laut ke lokasi," ujar Kasi Operasi dan Siaga Basarnas Bali I Wayan Juni Antara, Minggu (5/4).

Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI AL, Polairud, BPBD, hingga relawan sampai saat ini masih melakukan pencarian intensif.