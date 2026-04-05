Truk Molen Hilang Kendali di Puri Gading Jimbaran, Hantam Terios & Motor, Ngeri

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Uluwatu Utara, tepatnya di kawasan Perumahan Puri Gading, Jimbaran, Kuta Selatan, Sabtu (4/4/2026) sekitar pukul 15.30 WITA.

Insiden tersebut melibatkan truk molen, mobil Daihatsu Terios dan sepeda motor.

Kecelakaan bermula ketika truk molen Hino DK 8399 KA yang dikemudikan MK, 54, warga Jember, Jawa Timur, bergerak dari arah selatan ke utara.

Pada saat bersamaan, mobil Daihatsu Terios DK 1599 FCR yang dikemudikan l Made A, 35, warga Jimbaran, Kuta Selatan, melaju dari arah berlawanan, yakni utara ke Selatan.

Di belakang mobil Terios meluncur sepeda motor DK 4029 FDU yang dikendarai LA, 27, warga Tuban, Kuta, Badung.

“Diduga truk molen mengalami gangguan pada sistem pengereman (rem blong) sehingga tidak dapat dikendalikan dan menabrak mobil Daihatsu Terios yang datang dari arah berlawanan.

Mobil itu kemudian menyerempet sepeda motor di belakangnya,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Minggu (5/4).

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, tetapi pengemudi Terios dan pengendara sepeda motor mengalami kerugian material.