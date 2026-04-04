Duel Berdarah Kakak vs Adik Ipar Pecah di Celukan Bawang Buleleng, Sepele

bali.jpnn.com, BULELENG - Perselisihan sepele berujung maut nyaris terjadi di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali.

Dipicu hilangnya selang kompor gas, seorang pria berinisial RMW, 37, nekat menusuk adik iparnya sendiri, AH, 37, menggunakan senjata tajam.

Kasi Humas Polres Buleleng Iptu Yohana Rosalin Diaz kepada awak media peristiwa berdarah ini terjadi pada Minggu (29/3) pagi pekan lalu di Jalan Seririt – Gilimanuk.

Namun, peristiwa berdarah itu baru dilaporkan secara resmi ke Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang, Selasa (31/3) lalu.

“Kejadian bermula dari cekcok mulut terkait selang kompor gas milik korban yang hilang.

Emosi yang tidak terkendali memicu terlapor (RMW) menyerang korban menggunakan pisau,” ujar Iptu Yohana kepada awak media.

Kronologi bermula saat AH mencari selang kompornya, tetapi tak kunjung ditemukan.

Situasi memanas ketika RMW datang dan menegur korban terkait posisi rombong jualan.