JPNN.com

Duel Berdarah Kakak vs Adik Ipar Pecah di Celukan Bawang Buleleng, Sepele

Sabtu, 04 April 2026 – 18:49 WIB
Ilustrasi aksi penusukan yang kakak ipar ke adiknya di Celukan Bawang, Buleleng, Bali. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

bali.jpnn.com, BULELENG - Perselisihan sepele berujung maut nyaris terjadi di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali.

Dipicu hilangnya selang kompor gas, seorang pria berinisial RMW, 37, nekat menusuk adik iparnya sendiri, AH, 37, menggunakan senjata tajam.

Kasi Humas Polres Buleleng Iptu Yohana Rosalin Diaz kepada awak media peristiwa berdarah ini terjadi pada Minggu (29/3) pagi pekan lalu di Jalan Seririt – Gilimanuk.

Baca Juga:

Namun, peristiwa berdarah itu baru dilaporkan secara resmi ke Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang, Selasa (31/3) lalu.

“Kejadian bermula dari cekcok mulut terkait selang kompor gas milik korban yang hilang.

Emosi yang tidak terkendali memicu terlapor (RMW) menyerang korban menggunakan pisau,” ujar Iptu Yohana kepada awak media.

Baca Juga:

Kronologi bermula saat AH mencari selang kompornya, tetapi tak kunjung ditemukan.

Situasi memanas ketika RMW datang dan menegur korban terkait posisi rombong jualan.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

penusukan penganiayaan kakak ipar adik ipar Bali Celukan Bawang Buleleng polres buleleng Polsek Celukan Bawang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU