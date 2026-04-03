Vila Mahagiri Sanur Denpasar Terbakar, Dua Unit Bangunan Rusak Parah

Jumat, 03 April 2026 – 19:41 WIB
Aparat kepolisian turun ke TKP mengecek bangunan Vila Mahagiri di Jalan Pungutan, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, yang terbakar, Jumat (3/4/2026). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat melanda Vila Mahagiri yang berlokasi di Jalan Pungutan, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Jumat (3/4/2026).

Api mendadak muncul dari salah satu kamar vila dan membakar seluruh bangunan sekitar pukul 12.30 WITA.

Kejadian bermula dari laporan warga yang melihat kepulan asap tebal berasal dari salah satu unit vila, yakni Vila 304.

Menindaklanjuti informasi tersebut, karyawan dan petugas keamanan langsung melakukan pengecekan ke lokasi.

Di tempat kejadian perkara, mereka mendapati kobaran api sudah cukup besar yang berasal dari salah satu kamar (room twin).

Upaya pemadaman awal sempat dilakukan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), tetapi api dengan cepat membesar dan merambat ke bagian lain bangunan, termasuk kamar lain dan ruang tamu.

Kondisi angin yang cukup kencang menyebabkan api semakin meluas, bahkan bara api beterbangan hingga menyambar atap Vila 302 yang berada di sebelahnya.

Petugas Pemadam Kebakaran Kota Denpasar yang tiba di lokasi sekitar 10 menit setelah laporan diterima langsung melakukan upaya pemadaman.

TAGS   Vila Mahagiri sanur Denpasar kebakaran Bali Damkar Denpasar polsek denpasar selatan kebakaran vila

