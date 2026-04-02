Lagi, Mobil Terbalik di Tanjakan Goa Gong Jimbaran, Polsek Kuta Selatan Bergerak

Kamis, 02 April 2026 – 10:46 WIB
Petugas Polsek Kuta Selatan mendatangi lokasi kecelakaan tunggal di tanjakan Goa Gong, Jimbaran, Rabu (1/4/2026) sore kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Unit UKL Polsek Kuta Selatan menunjukkan respons cepat dalam pelayanan masyarakat.

Dipimpin Panit Lantas Iptu Helmi Iskandar, petugas mendatangi lokasi kecelakaan tunggal di tanjakan Goa Gong Jimbaran, Rabu (1/4/2026) sore kemarin.

Langkah cepat ini diambil setelah seorang warga bernama Bagus menghubungi Call Center 110 untuk melaporkan adanya mobil yang terbalik sekitar pukul 17.25 WITA.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), petugas langsung melakukan penanganan intensif terhadap kendaraan yang terperosok guna memulihkan situasi arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Di tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan sebuah kendaraan roda empat merk Toyota dengan nomor polisi DK 1299 AAD mengalami kecelakaan tunggal akibat out of control.

Dugaan sementara, kendaraan tersebut terguling setelah tidak kuat menanjak.

Dalam kejadian tersebut, pengemudi mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Selain melakukan pengecekan dan pendataan di TKP, petugas juga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas guna menghindari kemacetan dan memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar.


