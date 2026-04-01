JPNN.com

Polri Buru Dua Rekan Gembong Narkoba Steve Lyons, Terlacak Masih di Bali

Rabu, 01 April 2026 – 16:27 WIB
Gembong Narkoba Steven Lyons, 45, asal Inggris sebelum diserahkan ke Garda Sipil Spanyol sebelum dideportasi kemarin. Dua rekan Steven Lyons masuk daftar buron dan terlacak masih di Bali. Foto: Humas Mabes Polri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polri melalui NCB Interpol Indonesia dan Polda Bali melacak keberadaan Steven Larwood dan Lewis Wang, dua rekan subjek Red Notice asal Inggris, Steven Lyons, 45, yang ditangkap aparat Imigrasi Ngurah Rai, Sabtu (28/3) lalu.

Steven Larwood dan Lewis Wang tersebut terdeteksi berada di wilayah Bali.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Untung Widyatmoko mengatakan telah menerima koordinasi dari Unit Central Operativa (ECO Málaga) Garda Sipil Spanyol.

Berdasarkan laporan tersebut, kedua rekan Steven Lyons diduga kuat merupakan bagian dari jaringan kriminal berbahaya.

Meskipun Steven Lyons mengaku tidak mengenal kedua pria tersebut, kepolisian mengidentifikasi bahwa mereka tiba di Bali secara bersamaan.

"Steven Lyons tiba di Bali bersama Steven Larwood dan Lewis Wang.

Meski Lyons berdalih tidak mengenal mereka, kami terus melakukan pengejaran," ujar Brigjen Untung Widyatmoko dilansir dari Antara.

Pasalnya, berdasar data Garda Sipil Spanyol, dua orang itu juga termasuk anggota komplotan dari kelompok kriminal yang berbahaya, sama dengan Steven Lyons.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Polri gembong narkoba WNA bule Inggris Bali NCB Interpol Indonesia Garda Sipil Spanyol DPO imigrasi

