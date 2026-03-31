JPNN.com

Kronologis Penangkapan Bule Inggris Buron Interpol di Bali Terkuak, Rapi

Selasa, 31 Maret 2026 – 16:39 WIB
Buron Interpol Steven Lyons alias SL, 45, saat diamankan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Sabtu (28/3) lalu, sebelum diserahkan ke Polda Bali. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penangkapan buron Interpol Steven Lyons alias SL, 45, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Sabtu (28/3) lalu ternyata sangat terencana.

Bos organisasi kriminal transnasional berskala besar asal Skotlandia, tetapi berkewarganegaraan Inggris ini ditangkap setelah pesawat Singapore Airlines rute Singapura – Denpasar landing di Bandara Gusti Ngurah Rai.

“Keberhasilan penangkapan ini bermula dari pertukaran informasi intelijen yang presisi antara negara anggota Interpol,” ujar Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, Selasa (31/3).

Baca Juga:

Menurut Kapolda Bali, pada Sabtu, 28 Maret 2026, NCB-Interpol Indonesia menerima notifikasi dari NCB Abu Dhabi mengenai pergerakan Steven Lyons yang sedang menuju Indonesia.

Divhubinter Polri segera menginstruksikan Polda Bali dan pihak Imigrasi Ngurah Rai untuk melakukan pencegatan di titik kedatangan.

Pukul 11.58 WITA, Sabtu (28/3), pesawat Singapore Airlines yang membawa tersangka Steven Lyons mendarat di Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali.

Baca Juga:

Tim gabungan langsung melakukan identifikasi dan penahanan sesaat setelah target terdeteksi di area kedatangan internasional.

“Proses penangkapan berlangsung cepat, terukur, dan tanpa perlawanan dari tersangka,” kata Irjen Daniel Adityajaya.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule WNA Inggris bule inggris Skotlandia Interpol Bandara Gusti Ngurah Rai imigrasi ngurah rai polda bali NCB Interpol Indonesia

