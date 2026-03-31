Polda Bali Bongkar Rekam Jejak Bule Inggris Buron Interpol, Bos Kartel Narkoba

Selasa, 31 Maret 2026 – 16:15 WIB
Bule Inggris Steven Lyons alias SL, 45, yang ditangkap aparat Imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Sabtu (28/3)lalu saat diamankan di Polda Bali, Selasa (31/3). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jejak warga negara asing (WNA) berkewarganegaraan Inggris Steven Lyons alias SL, 45, yang ditangkap aparat Imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, pekan lalu, akhirnya terungkap.

Steven Lyons merupakan pemimpin organisasi kriminal transnasional berskala besar asal Skotlandia yang mengendalikan jaringan perdagangan narkotika dan pencucian uang lintas negara.

“Yang bersangkutan merupakan salah satu buronan paling dicari di Eropa.

SL diringkus saat mencoba memasuki wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali,” ujar Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, Selasa (31/3).

Kapolda Bali menyatakan SL merupakan subjek Red Notice Interpol No. A-4908/3-2026 yang diterbitkan pada 26 Maret 2026.

“Organisasi kriminal yang dipimpinnya memiliki infrastruktur operasi utama di Skotlandia dan Spanyol, yang memfasilitasi penyelundupan zat terlarang ke wilayah Inggris Raya secara massif,” kata Irjen Daniel Adityajaya.

Selain bisnis narkotika, kelompok SL dikenal karena konflik kekerasan berkepanjangan dengan organisasi rival bernama "Daniels".

Menurut Irjen Daniel, pengejaran terhadap SL merupakan bagian dari Operasi Armorum, sebuah investigasi internasional yang diinisiasi oleh Unit Central Operativa (ECO Málaga) Garda Sipil Spanyol bersama Kepolisian Skotlandia.

