Aksi WNA Brasil Pembunuh Bule Belanda Tergolong Sadis, Kabur Setelah Beraksi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang warga negara Belanda berinisial RP, 49, tewas setelah menjadi korban penusukan di Vila Amira, Kerobokan, Kuta Utara, pada Senin (23/3) malam.

Peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 22.00 WITA saat korban sedang berjalan menuju vila bersama seorang saksi perempuan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes I Gede Adhi Muliawarman mengungkapkan bahwa korban diserang secara tiba-tiba oleh dua pria pengendara motor hitam.

"Pelaku menusuk korban menggunakan pisau, menyebabkan luka cukup banyak di area leher, pipi kiri, dan bagian tubuh lainnya hingga korban meninggal dunia," ujar Kombes Adhi Muliawarman, Sabtu (28/3).

Tim gabungan Polda Bali dan Polres Badung bergerak cepat melakukan olah TKP serta analisis rekaman CCTV.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti krusial, antara lain satu bilah mata pisau sepanjang 30 cm dan dua unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk survei dan eksekusi.

Polisi juga mengamankan sandal, senter, sampel darah di lokasi, pakaian serta barang pribadi milik korban.

Berdasarkan data penyewaan kendaraan dan bukti digital, polisi berhasil mengidentifikasi identitas kedua pelaku.