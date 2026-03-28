Fixed, Polda Bali Tetapkan Dua WNA Brasil Pembunuh Bule Belanda di Badung

Sabtu, 28 Maret 2026 – 21:27 WIB
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kombes Pol I Gede Adhi Muliawarman, memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (28/3) terkait penetapan dua WNA Brasil sebagai tersangka pembunuhan bule Belanda berinisial RP di Badung. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Teka-teki kematian kematian warga negara asing (WNA) asal Belanda berinisial RP, 49, yang ditusuk orang tak dikenal (OTK) di jalan depan Vila Amira No. 1, Banjar Anyar Kelod, Kerobokan, Senin (23/3) malam lalu akhirnya terkuak.

Berdasar hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan GPS, CCTV dan saksi, penyidik Polda Bali akhirnya menetapkan dua orang sebagai pelaku pembunuhan.

Keduanya adalah WNA asal Brasil bernama lengkap Darlan Bruno Lima San Ana, 34, dan Kalil Hyorran, 32.

“Anggota kami dari Satreskrim Polres Badung dan Polsek Kuta Utara telah melakukan olah TKP, memeriksa sembilan orang saksi, serta mengumpulkan data CCTV dan GPS.

Kami juga langsung berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk melacak identitas para terduga pelaku,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kombes Pol I Gede Adhi Muliawarman, Sabtu (28/3).

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan tersebut mengarah kepada pada dua orang terduga pelaku yang menurut hasil koordinasi diperkirakan memasuki Bali pada 18 Februari 2026.

Kombes Adhi Muliawarman menambahkan identitas kedua pelaku terungkap melalui investigasi berbasis bukti ilmiah.

"Secara bukti ilmiah, kami sudah bisa melihat wajah pelaku dan langsung mengidentifikasi identitasnya.

