Imigrasi Ngurah Rai Ciduk Bule Inggris Buron Interpol, Faktanya Mengejutkan

Sabtu, 28 Maret 2026 – 20:33 WIB
Petugas Imigrasi Ngurah Rai berhasil mengamankan seorang warga negara Inggris berinisial SL, 45, (celana pendek) pada saat proses kedatangan di Bandara Gusti Ngurah Rai. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai kembali menunjukkan ketegasannya dalam menjaga kedaulatan gerbang negara.

Petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil mengamankan seorang warga negara Inggris berinisial SL, 45, pada saat proses kedatangan.

SL terdeteksi oleh sistem sebagai subjek Red Notice Interpol setibanya di Bali dari rute Singapura–Denpasar.

Berdasarkan hasil koordinasi intelijen, SL diduga kuat merupakan pimpinan organisasi kriminal internasional yang mengendalikan jaringan perusahaan fiktif.

Bule Inggris itu diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering).

“Kami tegaskan bahwa Bali tidak akan pernah menjadi tempat persembunyian yang aman bagi buronan internasional,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, Sabtu (28/3).

Menurut Bugie, keberhasilan penangkapan SL ini adalah bukti nyata ketajaman insting dan tingginya jam terbang petugas TPI Bandara Ngurah Rai.

“Sistem kami terintegrasi dengan baik.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jordy Bruijn Bawa Angin Segar Menjelang Kontra PSBS Biak, Ada Kabar Baik - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Bawa Angin Segar Menjelang Kontra PSBS Biak, Ada Kabar Baik

  2. Cedera Otot Brandon Wilson Berangsur Pulih, Target Comeback Kontra Malut United - JPNN.com Bali

    Cedera Otot Brandon Wilson Berangsur Pulih, Target Comeback Kontra Malut United

  3. PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil - JPNN.com Bali

    PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil

    4. Berita Bali United Lainnya

