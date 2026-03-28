Detik-detik Peneliti Farmasi China Lawan Predator Seksual di Bali, Pelaku Terjungkal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib apes menimpa warga negara asing (WNA) asal China berinisial QY, 32, yang tengah berlibur ke Pulau Dewata, Bali.

Perempuan yang berprofesi sebagai peneliti farmasi ini dilaporkan menjadi korban pelecehan seksual saat menginap di sebuah hotel di kawasan Badung.

Berdasar hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, pelakunya adalah staf keamanan lepas di hotel tempat korban menginap, Kadek Yudi Prayoga, 24.

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes I Gede Adhi Muliawarman dilansir dari Antara.

Mantan Kapolres Karangasem ini mengatakan insiden yang dialami korban terjadi pada Rabu, 25 Maret 2026 sekitar pukul 04.00 WITA.

Locus delicti di area akses menuju kamar korban di sebuah hotel di Jalan Pantai Batu Bolong, Desa Canggu, Kuta Utara, Badung.

Baca Juga: Menteri Arifah Minta Guru SMP Pelaku Pelecehan Seksual di Bali Diproses Hukum

Kombes Adhi Muliawarman menjelaskan kejadian bermula saat korban diantar oleh rekannya menuju hotel tempat menginap.

"Korban kemudian berjalan sendiri menuju kamar.