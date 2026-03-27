Detik-detik Bule Australia Jadi Korban Pencabulan Sekuriti Kelab Malam Seminyak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penangkapan sekuriti kelab malam di Seminyak, Kuta Utara, Badung, berinisial ABM, 29, yang terlibat pelecehan seksual terhadap warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial KNB, 22, membuka fakta baru.

Ada indikasi kasus tersebut dilakukan terlapor ABM pada Selasa (24/3/2026) dini hari pukul 04.00 WITA secara terencana.

Menurut Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes I Gede Adhi Muliawarman, insiden pelecehan seksual itu bermula ketika korban KNB berniat pulang.

Namun, korban KNB baru menyadari ada barang miliknya yang tertinggal di dalam kelab malam di Seminyak.

Korban KNB kemudian kembali masuk ke area tempat hiburan untuk mengambil barangnya yang tertinggal di toilet kamar mandi perempuan.

“Setelah keluar dari lokasi, korban menyadari barang miliknya tertinggal dan kembali masuk dengan didampingi terlapor ABM yang merupakan petugas keamanan di tempat hiburan tersebut," ujar Kombes I Gede Adhi Muliawarman di Denpasar, Jumat (27/3).

Kombes Adhi Muliawarman mengatakan saat berada di dalam kamar mandi perempuan itu, terlapor ABM diduga melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban hingga berlanjut pada hubungan badan.

Setelah kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar dan mengantongi laporan polisi Nomor LP/B/225/III/2026/SPKT/Polresta Denpasar/Polda Bali tertanggal 24 Maret 2026